Son dakika haberi | Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberi | Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi | Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi D-100 karayolu Çayırova kavşağı mevkisinde Eyüp Çınar yönetimindeki 41 VN 527 plakalı kamyonet bariyere çarptı.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sefo Abdulhacı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Son dakika haberi | Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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