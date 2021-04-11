Son dakika haberi... Kocaeli'de trafik ışıklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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Son dakika haberi... Kocaeli'de trafik ışıklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kocaeli'de trafik ışıklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde trafik ışıklarına çarpan tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde trafik ışıklarına çarpan tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Kayacık Mahallesi kavşağında T.Ş. (36) idaresindeki 14 KF 421 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle kaldırımı aşıp trafik ışıklarına çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsüne, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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