Son dakika haberi... Kocaeli'de terör propagandasından gözaltına alınan 4 kişi adliyede
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Son dakika haberi... Kocaeli'de terör propagandasından gözaltına alınan 4 kişi adliyede

15.02.2021 16:24 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:28
Son dakika haberi... Kocaeli'de terör propagandasından gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla terör propagandası yapan 4 kişi, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi... Kocaeli'de terör propagandasından gözaltına alınan 4 kişi adliyede
Son dakika haberi... Kocaeli'de terör propagandasından gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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