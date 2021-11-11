Son dakika haberi: Kocaeli'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü YPG/ Pkk'ya yönelik operasyonda, yurt dışına gitme hazırlığında olan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu örgüt üyesi olduğu iddia edilen M.H'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini, Kocaeli'den İzmir'e gederek yurt dışına gitme hazırlığında olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi Kocaeli'de saklandığı adreste gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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