Son dakika haberi: Kocaeli'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi: Kocaeli'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kocaeli'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Kocaeli'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda, yurt dışına gitme hazırlığında olan 1 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü YPG/ Pkk'ya yönelik operasyonda, yurt dışına gitme hazırlığında olan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu örgüt üyesi olduğu iddia edilen M.H'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini, Kocaeli'den İzmir'e gederek yurt dışına gitme hazırlığında olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi Kocaeli'de saklandığı adreste gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberi: Kocaeli'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
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