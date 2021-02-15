Son dakika haber! Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyede
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Son dakika haber! Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyede

15.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:24

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanmış, evlerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmişti.

Son dakika haber! Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyede
Son dakika haber! Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyede
Son dakika haber! Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyede
Son dakika haber! Terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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