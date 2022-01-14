Terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ağabey ve kardeşi tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ağabey ve kardeşi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, PKK/ Ypg üyesi oldukları iddiasıyla Dilovası ilçesinde yakalanan M.M. (44) ile kardeşi M.M'nin (26) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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