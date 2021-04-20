Son dakika haberleri! Tekneleriyle denizde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
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Son dakika haberleri! Tekneleriyle denizde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, hava muhalefeti nedeniyle tekneleriyle denizde mahsur kalan 7 kişi, polis ekiplerince karaya çıkarıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, hava muhalefeti nedeniyle tekneleriyle denizde mahsur kalan 7 kişi, polis ekiplerince karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı sahilde sabaha karşı hava muhalefeti nedeniyle 3 teknede bazı kişilerin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye intikal eden ekipler, teknelerdeki H.H, E.A, S.Y, M.P, Y.T, G.K. ve M.T'yi kurtardı.

Tekneler ise sahile çekildi.

Son dakika haberleri! Tekneleriyle denizde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Son dakika haberleri! Tekneleriyle denizde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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