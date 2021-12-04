Son dakika haberi! Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat yakalandı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat yakalandı

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen avukat gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen avukat gözaltına alındı.

Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Begüm Sokak'ta E.A. (23) ile avukat D.K, aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.K. tabancayla kolundan yaraladığı E.A'nın kafasına silahın kabzasıyla vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli avukat D.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 4 boş kovan bulundu.

Son dakika haberi! Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat yakalandı

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AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri

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