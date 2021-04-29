Son dakika haberi... Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen sanığının yargılanması sürüyor
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Son dakika haberi... Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen sanığının yargılanması sürüyor

Son dakika haberi... Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen sanığının yargılanması sürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Yıldıray A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, öldürülen Burak Şahin İren'in yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Yıldıray A. pişman olduğunu belirterek, "Sosyal medya hesaplarımdan silah resimleri paylaştığım doğrudur ancak paylaştığım silah fotoğrafları oyuncaktı. Silahları çok sevdiğimden paylaştım. Zaten onlar oyuncak olan boncuk silahlardan. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim." diye konuştu.

Burak Şahin İren'in annesi de oğlunun sanığa borcunun olduğunu dile getirerek, "Sanık da oğlumu ölümle tehdit etti. Burak'ın uyuşturucu kullandığı doğrudur ancak kurtulması için elimden geleni yaptım, oğlumu şikayet dahi ettim. Sanık, Burak'a tehditle uyuşturucu sattırmış olabilir. Sanık, üzerinde sürekli silah taşıyan biridir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın sosyal medya hesapları ve cep telefonunun incelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

4 Temmuz Mahallesi'nde 22 Ekim 2020'de otomobille giden Burak Şahin İren, Yıldıray A. ve S.B. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçtan inerek tartışmıştı. Yıldıray A. silahla İren'e ateş ederek kaçmıştı.

Ağır yaralanan İren, otomobille çevredekiler tarafından götürüldüğü Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Yıldıray A. tutuklanmıştı.

Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yıldıray A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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