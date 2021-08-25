Son dakika haberi: Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla şüpheliler E.U, H.G. ve C.Ç, Çayırova, Dilovası ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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