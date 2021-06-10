Son dakika haberi! Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen şüpheliler C.Y, Ç.B. ve F.T, Dilovası, Körfez ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Sermiyan Midyat'tan 'Kanal İstanbul' göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz
Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz
Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan TKP/ML terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan TKP/ML terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı
Son dakika! Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir evi ateşe verdi
Son dakika! Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir evi ateşe verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Bülent Turan Muharrem İnce İbrahim Aydemir
Magazin Fahriye Evcen Rahşan Gülşan Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 22:13:41. #1.15#

title