Son dakika haberi | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin 4 zanlı adliyede

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.