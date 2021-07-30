Son dakika haberi | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin 4 zanlı adliyede
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Son dakika haberi | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin 4 zanlı adliyede

Son dakika haberi | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin 4 zanlı adliyede
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

D-100 kara yolunda otomobiliyle seyreden Ahmet Seçgin'in (31), 28 Temmuz'da başka bir araçtan açılan ateş sonucu ölmesine ilişkin gözaltına alınan A.Ç, A.S, N.Ç. ve B.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, A.Ç. ve N.Ç'nin ateş açılan araçta bulunduğu, B.F'nin de şüphelilerin yakalandığı dairenin sahibi olduğu belirtildi. Maktulün arkadaşı A.S'nin ise silahlı saldırı öncesi Seçgin ile beraber olduğu öğrenildi.

Olay

D-100 kara yolunda 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönünde seyreden Ahmet Seçgin (31), 28 Temmuz'da İbrikdere mevkisinde aynı yöne giden başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurulmuş, sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan otomobil 50 metre sürüklenmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Seçgin'in yaşamını yitirdiğini belirlenmişti.

Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, cinayette kullanıldığı belirtilen silah da ele geçirilmişti.

Son dakika haberi | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin 4 zanlı adliyede
Son dakika haberi | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin 4 zanlı adliyede
Son dakika haberi | Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin 4 zanlı adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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