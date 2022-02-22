Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı

AA, Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Derince ilçesinde markette alışveriş yaparken tabancayla vurulan kişi öldü, karısı yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde markette alışveriş yaparken tabancayla vurulan kişi öldü, karısı yaralandı.

Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan markette alışveriş yapan B.D. ile eşi S.D'ye, iş yerine gelen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı B.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı saldırının faili M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

alışveriş, Kocaeli, Gazi, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title