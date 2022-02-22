Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde markette alışveriş yaparken tabancayla vurulan kişi öldü, karısı yaralandı.

Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan markette alışveriş yapan B.D. ile eşi S.D'ye, iş yerine gelen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı B.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı saldırının faili M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.