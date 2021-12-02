Son dakika haberi! Kocaeli'de silahlı kavgada yaralananlardan biri yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi! Kocaeli'de silahlı kavgada yaralananlardan biri yaşam mücadelesini kaybetti

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kocaeli'de silahlı kavgada yaralananlardan biri yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün çıkan silahlı kavgada yaralananlardan M.E, kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün 2 grup arasında silahlı kavga çıkmış, kavgaya karışan M.E. ve H.G. ile caddeden geçen Gül A. silahla yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayda, çevredeki iş yerleri ve araçlara çok sayıda kurşun isabet etmişti.

Son dakika haberi! Kocaeli'de silahlı kavgada yaralananlardan biri yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberi! Kocaeli'de silahlı kavgada yaralananlardan biri yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberi! Kocaeli'de silahlı kavgada yaralananlardan biri yaşam mücadelesini kaybetti

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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