Kocaeli'de silah fabrikasında yangın

Kocaeli'de silah fabrikasında yangın Yangın yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mühimmat üretimi yapan fabrikada çıkan yangın sonrasında olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.