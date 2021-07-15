Son dakika haberi! Kocaeli'de şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Son dakika haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bağçeşme Namazgah Şehitliği ziyaret edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bağçeşme Namazgah Şehitliği ziyaret edildi.

Programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Yıldızlı, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitler için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Katılımcılar, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

"15 Temmuz'u unutturmayacağız"

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, 15 Temmuz'un uluslararası alanda planlanan, yerli iş birlikçilerle uygulanan ve asla unutulmayacak günlerden biri olduğunu vurguladı.

Kimi zaman etnik, kimi zaman da dinsel motifli terör örgütlerinin kurulup, büyütülerek Türkiye'nin başına bela edildiğini ifade eden Yavuz, "PKK da, FETÖ de, DHKP-C de, DEAŞ da bunlardan birileridir. Burada önemli olan, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmemizdir. Bu coğrafyada dimdik ayakta durmamız, ay yıldızlı bayrağımıza gözümüz gibi bakmamız ve vatanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. 15 Temmuz gecesini fiilen yaşamış, türlü zorluklarını göğüslemiş birisi olarak şunu açıkça söylemek istiyorum; kamuoyunda zaman zaman mağdurlardan bahsediliyor, eğer mağdur varsa 251 şehidimizdir, çocuklarıdır, anneleridir, babalarıdır. Yine alçakça yaraladıkları kahraman gazilerimizdir." diye konuştu.

Yavuz, 15 Temmuz'u unutturmaya çalışan hain girişimleri de ibretle takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bunların iş birlikçilerini de biliyor ve tanıyoruz. Unutturulan her zulüm, her darbe tekrar eder. O yüzden 15 Temmuz'u unutturmayacağız. Vatanımıza sahip çıkacağız. 15 Temmuz'u darbe girişimi olarak tanımlamak eksik ve yanlıştır. 15 Temmuz, net bir işgal hareketidir. Bunu net olarak darbe gecesi de söyledim, bugün de tekrar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülen, aslında ölümü öldüren, korkuları bir tarafa atan, şehadete, gül bahçesine girercesine koşan şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. 15 Temmuz'un kahramanları elbette halkımızdır ama devlet kuruluşlarının da dimdik ayakta durduğunu başta valiliklerimiz olmak üzere söylemek isterim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız