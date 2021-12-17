Son dakika haberi: Kocaeli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi: Kocaeli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

Son dakika haberi: Kocaeli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan M.K. (49) önceki gün alkol zehirlenmesi şüphesiyle Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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