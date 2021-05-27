Son dakika haberi... Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi... Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Son dakika haberi... Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde A.K. idaresindeki 23 ABH 064 plakalı otomobil, sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Yusuf Ramazan B'nin kullandığı 10 ANL 53 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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