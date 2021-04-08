Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Köseköy Fevzi Çakmak Caddesi'nde M.B idaresindeki EF 871 NJ plakalı otomobil, dört yol kavşağında dönüş sırasında bahçe duvarının kenarında çalışma yapan Şaban Yılmaz'a (54) çarptı.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı Yılmaz, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz'ın sağ bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin dönüş sırasında savrularak duvarın kenarında çalışma yapan Yılmaz'a çarpması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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