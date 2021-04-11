Otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çınarlı Mahallesi'nde bir sitede 2 gündür park halinde bulunan 34 DJ 9763 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otomobilde hasar meydana geldi.

Otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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