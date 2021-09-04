Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Gebze geçişinde Y.E. yönetimindeki 34 RP 9439 plakalı otomobil ile İ.B'nin kullandığı 06 EA 9520 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan N.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık personeli, 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Aleyna Tilki Metin Çekmez
Spor Muslera Ali Koç Umut Meraş Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 14:13:35. #1.16#

title