Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Gebze geçişinde Y.E. yönetimindeki 34 RP 9439 plakalı otomobil ile İ.B'nin kullandığı 06 EA 9520 plakalı kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan N.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık personeli, 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal