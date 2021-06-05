Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SÜRÜCÜ KURTARILAMADIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Fatih Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Fatih Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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