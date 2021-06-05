Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Son dakika haberleri: SÜRÜCÜ KURTARILAMADIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Fatih Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Fatih Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat