Son dakika haber: Motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
21.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:06
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kuryelik yapan E.T'nin kullandığı 34 ZN 0447 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.T. ve Ümmü Ç, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal