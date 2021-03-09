Son dakika haberi... Kocaeli'de motosikletin otomobille çarpışması güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi... Kocaeli'de motosikletin otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

09.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:02
Son dakika haberi... Kocaeli'de motosikletin otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda seyreden Ö.U. idaresindeki 35 DC 2039 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkmak için manevra yapan A.K'nin kullandığı 41 UV 782 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek yola savrulan sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ö.U, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yola çıkmak için sola manevra yapan otomobille motosikletin çarpışması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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