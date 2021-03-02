Son dakika haberi: Kocaeli'de lastik fabrikasındaki yangında iki işçi dumandan etkilendi
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Son dakika haberi: Kocaeli'de lastik fabrikasındaki yangında iki işçi dumandan etkilendi

02.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:03
Son dakika haberi: Kocaeli'de lastik fabrikasındaki yangında iki işçi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... Kocaeli'de bir lastik fabrikasında meydana gelen küçük çaplı yangında iki işçi dumandan etkilendi.

Kocaeli'de bir lastik fabrikasında meydana gelen küçük çaplı yangında iki işçi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikada, lastik hamuru karışımının hazırlandığı banbury (büyük mikserler) kısmında henüz belirlenemeyen nedenle alevlenme meydana geldi.

İlk müdahaleyi kısımdaki işçilerin yaptığı yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen iki işçiye ise sağlık ekipleri olay yerinde tıbbi müdahalede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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