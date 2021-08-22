Son dakika haberi! Kocaeli'de kuyumcuya taşla saldıran hırsız gözaltında

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınları çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınları çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı.

Dün öğle saatlerinde Bağdat Caddesi'ndeki kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, bir süre altın ve mücevherlere baktı. İş yeri sahibiyle pazarlık da yapan şüpheli, bilezikleri eline aldığı sırada diğer elindeki taşla kuyumcunun yüzüne vurduktan sonra dükkandan kaçtı.Dükkandaki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra İstanbul'a gittiğini tespit etti. Polis, isminin S.G. olduğunu belirlediği şüpheliyi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen S.G., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir