Son dakika haberi! Kocaeli'de kuvvetli rüzgarda hasar gören çatıdan düşen vatandaş öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Kocaeli'de kuvvetli rüzgarda hasar gören çatıdan düşen vatandaş öldü

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kocaeli'de kuvvetli rüzgarda hasar gören çatıdan düşen vatandaş öldü

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar dolayısıyla hasar gören çatıdan düşerek ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar dolayısıyla hasar gören çatıdan düşerek ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muallimköy Mahallesinde bulunan bir iş yerinde çalışan Y.G, kuvvetli rüzgardan zarar gören çatıya çıktı.

Rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek çatıdan düşen Y.G, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.

Kurtarılamayan Y.G'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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