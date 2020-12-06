Son dakika haberi! Kocaeli'de kulübeden camiye sıçrayan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Kocaeli'de kulübeden camiye sıçrayan yangın söndürüldü

06.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:48
Son dakika haberi! Kocaeli'de kulübeden camiye sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kulübede çıkan ve camiye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kulübede çıkan ve camiye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi Taşocakları mevkisindeki kulübede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yan taraftaki Hz. Ömer Camisi'ne sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çatıda başlayan ve camiyi saran alevleri müdahale ederek söndürdü.

Yangında 28 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, söndürme çalışmalarını izlemek için kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar, jandarma ekiplerince evlerine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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