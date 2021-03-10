Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 444 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 444 kişiye para cezası verildi

10.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:36
Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 444 kişiye para cezası verildi

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 444 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 444 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 649 iş yeri ve 20 bin 649 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 228, yasaklı yerlerde sigara içen 35, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 ve karantina kuralına uymayan 5 kişi ile salgın tedbirlerine riayet etmeyen 3 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Bülent Ersoy Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 444 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 09:37:39. #1.15#
title