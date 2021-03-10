Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 444 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 444 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 649 iş yeri ve 20 bin 649 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 228, yasaklı yerlerde sigara içen 35, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 ve karantina kuralına uymayan 5 kişi ile salgın tedbirlerine riayet etmeyen 3 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay