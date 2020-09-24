Son dakika haberi... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 339 kişiye idari para cezası

Son dakika haberine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 339 kişi ile 15 iş yerine idari para cezası uygulandı.