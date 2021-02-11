Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası verildi

11.02.2021 00:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:18
Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberleri: Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1198 iş yeri denetlendi, 19 bin 766 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat etmeyen 4, karantinaya uymayan 3, maske takmayan 85, yasaklanan yerlerde sigara içen 34, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 142 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyette bulunan 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 112 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1416 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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