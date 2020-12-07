Son dakika haberi... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 269 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün 874 iş yeri denetlendi, 13 bin 464 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 9, maske takmayan 30, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, yasaklanan yerlerde sigara içen 9, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 212 kişi ile, belirlenen saatler dışında faaliyet gösteren 5 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1016 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız