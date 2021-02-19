Son dakika haberi | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 188 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberi | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 188 kişiye para cezası verildi

19.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:08
Son dakika haberi | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 188 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberi... Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 188 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 188 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1132 iş yeri ve 11 bin 750 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 1, maske takmayan 91, yasaklanan yerlerde sigara içen 17, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 75 ve karantina tedbirlerini ihlal eden 3 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yeri sahibine para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1163 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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