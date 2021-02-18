Son dakika haberi: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 155 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberi: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 155 kişiye para cezası verildi

18.02.2021 00:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:56
Son dakika haberi: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 155 kişiye para cezası verildi

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 155 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 155 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 815 iş yeri ve 8 bin 930 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 11, maske takmayan 60, yasaklanan yerlerde sigara içen 11, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 ve karantina tedbirleri ihlal eden 2 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 522 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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