Son dakika haberi! Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası verildi Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 211 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 211 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 17, karantinayı ihlal ettikleri iddiasıyla 2 ve maske takmadıklarından dolayı 192 kişiye idari para cezası verildi.

Ayrıca kentte 598 iş yeri denetlendi, 13 bin 465 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA