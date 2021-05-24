Son dakika haberi: Kocaeli'de kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
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Son dakika haberi: Kocaeli'de kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Son dakika haberi: Kocaeli'de kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Deniz Mahallesi D-100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari araçla dün kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarpan sürücü Erkan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dün, Deniz Mahallesi'nde, D-100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erkan Ö, kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarpmış, kazada polis memuru Halit Yeşil ile otomobillerde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralanmıştı.

Polis merkezine götürülen sürücü Erkan Ö'nün 2.33 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Son dakika haberi: Kocaeli'de kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Son dakika haberi: Kocaeli'de kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Son dakika haberi: Kocaeli'de kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Son dakika haberi: Kocaeli'de kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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