Son dakika haberi: Kocaeli'de kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.