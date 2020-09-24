Son dakika haberi... Kocaeli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Kocaeli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

24.09.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:46
Son dakika haberi... Kocaeli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler İ.S. ve M.A'yı Kartepe ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden İ.S'nin 6, M.A'nın ise 9 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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