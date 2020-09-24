Son dakika haberi... Kocaeli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan alınan 2 şüpheli tutuklandı.