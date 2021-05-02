Son dakika haberi: Kocaeli'de kayalıklardan düşen kişi öldü
Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ramazan E. (57), Menekşe Yaylası mevkisinde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan ilk müdahalede Ramazan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İp yardımıyla çıkarılan cenaze, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız