Son dakika haberi... Kocaeli'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kocaeli'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Kocaeli'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fayans yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fayans yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Osman Yılmaz Mahallesi 633/2 Sokak'ta B.A. yönetimindeki 34 AB 4095 plakalı fayans yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada yaralanan sürücü B.A. ve yanındaki Ö.A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title