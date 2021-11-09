Son dakika haberi | Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de durdurulan tırda gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve elektronik sigara tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan tırda gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve elektronik sigara tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolunda durdurulan tırda yapılan aramada, 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, gümrük kaçağı 30 android cep telefonu, 8 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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