Son dakika haberi | Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi | Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de durdurulan tırda gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve elektronik sigara tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan tırda gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve elektronik sigara tütünü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolunda durdurulan tırda yapılan aramada, 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, gümrük kaçağı 30 android cep telefonu, 8 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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