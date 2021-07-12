Son dakika haberi... Kocaeli'de işçileri taşıyan servis minibüsüne silahlı saldırı: 4 yaralı

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsüne silahla açılan ateş sonucu biri ağır, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsüne silahla açılan ateş sonucu biri ağır, 4 kişi yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde işçileri Gebze'deki bir fabrikaya götüren Selami B. idaresindeki 41 P 2938 plakalı servis minibüsü, başka bir servis minibüsünden inen kimliği belirsiz kişilerce sopa ve keserlerle saldırıya uğradı.

Camları kırıp araca zarar veren saldırganlar, daha sonra silahla işçilerin bulunduğu servis minibüsüne ateş açtı.

Silahlı saldırıda sürücü ile işçiler Adil K, Arif D. ve Enes T. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arif D'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Silahlı saldırıda yaralanan Enes T'nin ise bugün işe başladığı öğrenildi.

Olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, diğer zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal