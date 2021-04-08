Son dakika haberi | Kocaeli'de iki araca çarpıp etrafa ateş açan sürücü gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Kocaeli'de iki araca çarpıp etrafa ateş açan sürücü gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kocaeli'de iki araca çarpıp etrafa ateş açan sürücü gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ters yöne girdiği yolda iki araca çarpıktan sonra etrafa ateş açan sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ters yöne girdiği yolda iki araca çarpıktan sonra etrafa ateş açan sürücü gözaltına alındı.

Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde ters yönden giren ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 ADE 260 plakalı otomobil, T.İ. yönetimindeki 34 BB 5850 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Otomobilin sürücüsü, daha sonra Mustafa A. idaresindeki 34 YK 8001 plakalı otomobile ve kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü, silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.İ. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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