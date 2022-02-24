Son dakika haberi... Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tavşantepe Mahallesi'nde gece saatlerinde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, Salih Ö. pompalı tüfekle ateş açtı.

Olayda biri ağır 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tarık Tanaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Salih Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.