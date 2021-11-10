Son dakika haberi... KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN -2
Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Geri Dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler tesisi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bölgeye ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi.
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HABER Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU- KARTEPE ( Kocaeli ), (DHA) -