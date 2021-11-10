Son dakika haberi... KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN -2 - Haberler
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Son dakika haberi... KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN -2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Geri Dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler tesisi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bölgeye ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU- KARTEPE ( Kocaeli ), (DHA) -

Son dakika haberi... KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN -2

Son dakika haberi... KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN -2

Son dakika haberi... KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN -2

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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