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Son dakika haberi... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Aynı fabrikada 10 Kasım tarihinde de yangın çıkmıştı.

Son dakika haberi... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri

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