Son dakika haberi... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaptı.

İhbar üzerine gelen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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