Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Arslan'ın İzmit ilçesinde saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayla ilgili şüpheli R.Ö'nün suç aleti tabancayla yakalandığı belirtilen açıklamada, saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı ifade edildi.