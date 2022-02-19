Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma

AA, Şahin Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma

Son dakika haberlerine göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Arslan'ın İzmit ilçesinde saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayla ilgili şüpheli R.Ö'nün suç aleti tabancayla yakalandığı belirtilen açıklamada, saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma

Son dakika haberi... Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturma

AA / Şahin Oktay - Güncel

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Saldırı, Kocaeli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title