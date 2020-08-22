Son dakika haberi! Kocaeli'de fabrikada iş makinesi yandı, 10 işçi hastanelik oldu Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'de fabrikada iş makinesi yandı, 10 işçi hastanelik oldu Dumandan etkilenen işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada iş makinesinin yanması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de fabrikada iş makinesi yandı, 10 işçi hastanelik oldu

Dumandan etkilenen işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada iş makinesinin yanması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın 16.30 sıralarında İzmit Plajyolu mevki Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrika içinde iş makinelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören fabrika görevlileri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangında dumandan etkilenen 10 işçi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA