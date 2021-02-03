Son dakika haberi! Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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Son dakika haberi! Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

03.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:36
Son dakika haberi! Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Bu arada fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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