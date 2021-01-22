Son dakika haberi... Kocaeli'de evleri yanan ailenin yardımına belediye ekipleri yetişti
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Son dakika haberi... Kocaeli'de evleri yanan ailenin yardımına belediye ekipleri yetişti

22.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:57
Son dakika haberi... Kocaeli'de evleri yanan ailenin yardımına belediye ekipleri yetişti

Son dakika haberi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde çıkan yangın nedeniyle evsiz kalan Kaya ailesine yardım elini uzattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde çıkan yangın nedeniyle evsiz kalan Kaya ailesine yardım elini uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit'e bağlı Üç gaziler Mahallesi'nde ikamet eden Salim ve Hazime Kaya çiftine ait prefabrik evde yangın çıktı.

Isıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında ailenin küçük kızı 7 yaşındaki Elanur Kaya dumandan etkilendiği ve vücudunda birinci derece yanıklar olduğu için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evleri ve tüm eşyaları yanan Kaya ailesi kış ayında evsiz kaldı.

Hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Kaya ailesini Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirdi.

Kaya ailesinin tüm ihtiyaçlarına cevap verilen merkezde, yangın nedeniyle yaşadıkları travmanın izleri silinmeye çalışıldı.

Ayni ve nakdi yardımda bulunulan Kaya ailesi, kiralık bir eve yerleştirildi.

"Yangında her şeyimiz yandı"

Yaşadıklarını anlatan Hazime Kaya, yangına gece vakti uykuda yakalandıklarını belirterek, "Uyandığımda ateşin oturma odasına kadar geldiğini gördüm. Hemen eşime bağırdım. Eşim fırlayıp kapının girişini söndürmeye çalıştı ama söndüremedi. Sonra tek tek çocuklarımızı evden çıkardık. İtfaiye gelip yangını söndürdü." ifadelerini kullandı.

Yaralarını sarmaya çalıştıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Yangında kıyafetlerimiz ve eşyalarımız her şeyimiz yandı. Allah çocuğumu bana bağışladı. Önemli olan çocuğumun kurtulmasıydı. Gerisi önemli değildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olayın ardından bizi biran olsun yalnız bırakmadı. Konaklamamızdan evimize kadar birçok konuda yardım aldık. Yangının hemen ardından ben hastanede çocuğumun başında beklerken, eşimi ve çocuklarımı belediyenin barınma merkezine götürdüler. İki gün sonra ben de oraya geçtim. Bizimle çok ilgilendiler. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Her türlü yardımcı oldular. Temizlik malzemesinden üç öğün yemeğe, yatağına yorganına varıncaya kadar bize sıcacık bir ev ortamı sundular. Bize sahip çıktığı için belediyemize ne kadar teşekkür etsek az. Büyükşehir sayesinde yaralarımızı sardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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